www.controradio.it Sabato 28 novembre 2026 il convegno “Quando il corpo attraversa più culture. Una lettura psicosomatica”. Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:02:45 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="rWAmvlCYkt"><a href="https://www.controradio.it/podcast/sabato-28-novembre-2026-il-convegno-quando-il-corpo-attraversa-piu-culture-una-lettura-psicosomatica/">Sabato 28 novembre 2026 il convegno “Quando il corpo attraversa più culture. Una lettura psicosomatica”.</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/sabato-28-novembre-2026-il-convegno-quando-il-corpo-attraversa-piu-culture-una-lettura-psicosomatica/embed/#?secret=rWAmvlCYkt" width="500" height="350" title="“Sabato 28 novembre 2026 il convegno “Quando il corpo attraversa più culture. Una lettura psicosomatica”.” — www.controradio.it" data-secret="rWAmvlCYkt" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Sabato 28 novembre 2026, presso la Sala Vanni di Firenze, si terrà il convegno “Quando il corpo attraversa più culture. Una lettura psicosomatica”.

La giornata nasce dal desiderio di riflettere su come la sofferenza psicologica e quella corporea si esprimano e vengano comprese nei diversi contesti culturali, e su quanto sia importante considerare la storia personale, le esperienze migratorie e le appartenenze culturali di ciascun individuo nella relazione di cura.

Ne abbiamo parlato con la dott.ssa Maria Rosa Zigliani