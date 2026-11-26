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Sabato 28 novembre 2026, presso la Sala Vanni di Firenze, si terrà il convegno “Quando il corpo attraversa più culture. Una lettura psicosomatica”.
La giornata nasce dal desiderio di riflettere su come la sofferenza psicologica e quella corporea si esprimano e vengano comprese nei diversi contesti culturali, e su quanto sia importante considerare la storia personale, le esperienze migratorie e le appartenenze culturali di ciascun individuo nella relazione di cura.
Ne abbiamo parlato con la dott.ssa Maria Rosa Zigliani