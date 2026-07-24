www.controradio.it Vita e attività dopo la pensione: lo Spi Cgil ne parla a Livorno Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:09:24 Share Share Link Embed

Stamane, venerdì, si svolge a Livorno l’Assemblea regionale delle Leghe dello SPI CGIL Toscana. Al centro, il progetto di rafforzamento della rete territoriale come presidio sociale per i diritti, la partecipazione e la democrazia oltre che la presentazione di una ricerca dell’Università di Firenze sulla vita e i percorsi di attività in Toscana dopo il pensionamento. Per parlarne, abbiamo contattato gli ospiti Alessio Gramolati e l’autrice dello studio Annalisa Tonarelli.

