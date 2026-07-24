Prato è la città con la più alta dispersione scolastica in età dell’obbligo in Italia: una questione strettamente legata alla conformazione del tessuto della società della città, quella con più immigrati nel Paese. La questione è tecnica e sociale: cosa sono gli alunni con background migratorio? Come mai si distingue fra italofoni e non italofoni? Un’emergenza che è tornata a far parlare di sé dopo la polemica del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara dei giorni scorsi. Di tutto questo e delle eventuali contromisure da mettere in campo per combattere questa battaglia, parleremo con l’assessora alla cultura e istruzione del Comune di Prato Ilaria Santi, che nella vita svolge la professione di insegnante proprio a Prato. Sarà l’occasione per discutere anche delle altre emergenze che riguardano la scuola, come le azioni da mettere in campo per contrastare il caldo asfissiante all’interno delle aule delle scuole.
Prato, la dispersione scolastica e i bisogni educativi del territorio
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