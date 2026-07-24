www.controradio.it Prato, la dispersione scolastica e i bisogni educativi del territorio Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:08:16 Share Share Link Embed

Prato è la città con la più alta dispersione scolastica in età dell’obbligo in Italia: una questione strettamente legata alla conformazione del tessuto della società della città, quella con più immigrati nel Paese. La questione è tecnica e sociale: cosa sono gli alunni con background migratorio? Come mai si distingue fra italofoni e non italofoni? Un’emergenza che è tornata a far parlare di sé dopo la polemica del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara dei giorni scorsi. Di tutto questo e delle eventuali contromisure da mettere in campo per combattere questa battaglia, parleremo con l’assessora alla cultura e istruzione del Comune di Prato Ilaria Santi, che nella vita svolge la professione di insegnante proprio a Prato. Sarà l’occasione per discutere anche delle altre emergenze che riguardano la scuola, come le azioni da mettere in campo per contrastare il caldo asfissiante all’interno delle aule delle scuole.