www.controradio.it 25 luglio: pastasciutta antifascista. intervista all'Anpi Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:14:55 Share Share Link Embed

25 luglio: pastasciutta antifascista. intervista all’Anpi

Il 25 luglio 1943, alla notizia della caduta del fascismo, la famiglia Cervi apparecchia una tavola per tutto il paese: chili di pastasciutta distribuiti sotto i portici di Campegine. Da allora quella tavola non ha mai smesso di allungarsi. Oggi la Rete delle Pastasciutte conta in Italia (e anche all’estero) più di 300 Feste. Numerose anche quelle tra Firenze e provincia promosse da Anpi, Arci, Cgil e numerose altre realtà antifasciste del territorio.

la presidente dell’Anpi di Firenze Vania Bagni