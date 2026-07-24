www.controradio.it Silent Springs - Un viaggio tra i giovani attivisti ambientali al MAD Murate Art District Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:06:08 Share Share Link Embed

Le mobilitazioni, le assemblee, le occupazioni simboliche degli spazi pubblici, ma anche i momenti di attesa, di confronto e di costruzione di una comunità. È il volto del nuovo attivismo climatico europeo raccontato da Silent Springs, la mostra fotografica di Michele Borzoni e Rocco Rorandelli, a cura di Valentina Gensini, in programma fino al 30 agosto 2026 promossa da MAD Murate Art District – Fondazione MUS.E, realizzata nell’ambito del progetto Connecting Times, con il contributo di Fondazione CR Firenze. Il progetto nasce da un lavoro di documentazione sviluppato tra il 2021 e il 2024 in Italia, Germania, Portogallo, Belgio, Francia, Svizzera e Austria, seguendo da vicino alcuni dei principali movimenti ambientalisti europei. Attraverso un linguaggio che unisce fotografia documentaria e fotoreportage, la mostra restituisce uno sguardo ravvicinato sulle nuove forme di partecipazione civile, raccontando una generazione che ha scelto la difesa del clima come terreno di impegno politico e sociale.

Rocco Rorandelli fotografoi