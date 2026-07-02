www.controradio.it Viper Theatre, tutto pronto per i lavori della ripartenza Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:35 Share Share Link Embed

Il Viper Theatre di Firenze, lo storico locale di via Pistoiese alle Piagge andato in fiamme nell’agosto 2025, sarà ristrutturato. Il Comune di Firenze ha incassato dall’assicurazione 330mila euro destinati ai primi interventi di bonifica dell’area.

C’è nell’attenzione al Viper Theatre di via Pistoiese a Firenze la consapevolezza che un club non è solo un club. E’ molto di più. E’ un luogo di socialità, di cultura, di economie, ed un presidio sociale e civile per un quartiere. E’ una buona notizia allora il fatto che la storia del Viper torna a stare su un binario di ripartenza. Dopo l’incendio dell’agosto dell’anno scorso, quando le fiamme distrussero un locale che era diventato negli anni un vero e proprio punto di riferimento per la musica in città. Per altro, in un quartiere difficile con quello delle Piagge, e su una strada, la via Pistoiese, vocata ad essere un non luogo foriero di brutte notizie di cronaca nera. Ed invece il Viper, come esperienza culturale e musicale, è stato prima ospitato dalla Casa del Popolo di Grassina, altra realtà a dir poco storica, e adesso sarà ospitato dal Tenax, il tempio del clubbing europeo di avanguardia. Nel frattempo potranno partire i lavori. Il Comune di Firenze ha incassato dall’assicurazione i primi 330 mila euro. Fondi che saranno destinati agli interventi di bonifica dell’area. Solo dopo questa fase sarà possibile avviare il recupero strutturale dello storico locale dedicato alla musica dal vivo. Il direttore artistico Marco Caciagli sa di avere di fronte un altro anno itinerante. Ma adesso c’è una prospettiva. “Se tutto va bene possiamo ipotizzare un inizio dei lavori nell’autunno”. Ed allora occhi puntati su questa stagione prossima a venire. Il Viper Tenax ospiterà il nuovo tour del rapper MadMan, il cantautore e attivista Immanuel Casto, il gruppo pop-folk Eugenio in via di Gioia, la cantautrice Ariete, il rapper e cantautore Astro.