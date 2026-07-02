www.controradio.it Narrazioni, tema del Farestoria festival e del Pistoia docufilm festival Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:08:01 Share Share Link Embed

Narrazioni è il concept per l’edizione 2026 del Festival di Public History che tiene insieme esperienze consolidate di attività sul territorio pistoiese: il Pistoia Docufilm Festival (6-13-20 luglio 2026), giunto alla sesta edizione, e il Farestoria Festival (6-9 luglio 2026 – Pistoia, Giardino Puccini-Gatteschi), alla seconda edizione, entrambi promossi dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea in provincia di Pistoia.

L’intervista a Francesco Cutolo dell’Istituto storico della Resistenza di Pistoia.