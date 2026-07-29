www.controradio.it Violenza giovanile: coinvolti oltre quattro studenti su dieci Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:13:00 Share Share Link Embed

Alla luce dei recenti episodi di cronaca, della vasta operazione della Polizia di Stato a contrasto della criminalità giovanile e dell’approvazione del disegno di legge in materia in materia di imputabilità del minore, l’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ifc) diffonde una sintesi con dati ESPAD®Italia 2025 riferiti alla violenza tra gli adolescenti. Le stime, basate sull’analisi di 17.000 questionari somministrati a studenti e studentesse tra i 15 e i 19 anni, mostrano come la violenza tra adolescenti sia un’esperienza diffusa, con il 43,4% del campione che riferisce almeno di comportamenti violenti agiti o subiti nel 2025. Inoltre, negli ultimi anni cresce soprattutto la violenza più grave e “guardata” attraverso lo smartphone, che raggiunge i livelli più elevati mai registrati.

Sabrina Molinaro (Cnr-Ifc), coordinatrice dello studio ESPAD®Italia