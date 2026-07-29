www.controradio.it Sicurezza inDifesa Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:20:14 Share Share Link Embed

Una riflessione sul nesso tra l’uso della forza, le tutele per chi difende la propria incolumità o l’ordine pubblico, e i confini normativi della legittima difesa. Due vicende recenti sono diventate il fulcro di questa accesa discussione, incrociandosi direttamente con le riforme promosse dal governo tramite il Ddl Sicurezza: la condanna definitiva del gioielliere Mario Roggero e la tragica morte a Bologna di Abderrahim Fakir.

Ne parliamo in studio con il Prof. Vincenzo Scalia, Associato di Sociologia della Devianza e Presidente del Corso di Laurea in Disegno e Gestione degli Interventi Sociali del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Firenze.