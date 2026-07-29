www.controradio.it Sicurezza: Scandicci, reati in calo del 52% a Villa Costanza Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:10:15 Share Share Link Embed

Sicurezza: Scandicci, reati in calo del 52% a Villa Costanza

Nel primo semestre del 2026 i reati al parcheggio scambiatore di Villa Costanza, a Scandicci (Firenze), sono calati del 52% rispetto allo stesso periodo del 2025: sono passati, in valore assoluto, da 29 a 14. E’ quanto rende noto l’amministrazione comunale scandiccese. I furti sono calati del 72% (da 25 a sette). I numeri sono stati approfonditi nell’ultimo Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura (Cosp) dedicato proprio all’esame delle misure di vigilanza e sicurezza relative al parcheggio scambiatore A1/tram.