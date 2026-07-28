www.controradio.it Federconsumatori Toscana, nel 2025 restituiti 1,1 milioni ai cittadini truffati Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:04:05 Share Share Link Embed

Oltre 1,1 milioni di euro restituiti nel 2025 ai cittadini toscani truffati tra rimborsi, storni e risarcimenti: è il miglior risultato degli ultimi anni per Federconsumatori Toscana, che negli ultimi tre anni ha visto crescere costantemente le richieste di assistenza. Gli utenti seguiti dagli sportelli sono passati da 11.307 nel 2023 a 18.531 nel 2025, rendendo la Toscana la seconda regione italiana per richieste di assistenza dopo la Lombardia e davanti all’Emilia-Romagna.

INTERVISTA CON LAURA GRANDI, segretaria Federconsumatori Toscana