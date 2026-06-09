    Vigili del fuoco, resta critica la situazione della caserma di Firenze

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    Vigili del fuoco, resta critica la situazione della caserma di Firenze
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    TOSCANA. Dopo oltre quindici giorni dalla prima segnalazione non è stato effettuato nessun intervento, né
    dal medico competente, né dai servizi sanitari dei Vigili del fuoco (competenti invece della Asl), per verificare
    la gravissima situazione igienico-sanitaria della caserma centrale dei Vigili del Fuoco di Firenze, in via La
    Farina. A denunciarlo è il segretario generale della Fns-Cisl Toscana, Massimiliano del Sordo