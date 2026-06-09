TOSCANA. Dopo oltre quindici giorni dalla prima segnalazione non è stato effettuato nessun intervento, né
dal medico competente, né dai servizi sanitari dei Vigili del fuoco (competenti invece della Asl), per verificare
la gravissima situazione igienico-sanitaria della caserma centrale dei Vigili del Fuoco di Firenze, in via La
Farina. A denunciarlo è il segretario generale della Fns-Cisl Toscana, Massimiliano del Sordo
Vigili del fuoco, resta critica la situazione della caserma di Firenze
TOSCANA. Dopo oltre quindici giorni dalla prima segnalazione non è stato effettuato nessun intervento, né