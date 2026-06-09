TOSCANA. ScienzEstate 2026 ha come tema “le parole della Scienza: Intelligenza” e sarà articolato da
giugno a settembre in tanti eventi diffusi sul territorio della città metropolitana di Firenze, coinvolgendo
bambini, giovani, adulti e famiglie in giochi, laboratori, spettacoli, mostre, visite guidate, dimostrazioni,
sempre a carattere gratuito, in qualche occasione su prenotazione. La prof.ssa Camilla Parmeggiani è
docente di Chimica Industriale, afferente al dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” dell’Università di Firenze.
Intelligenza è la parola di ScienzEstate 2026
TOSCANA. ScienzEstate 2026 ha come tema “le parole della Scienza: Intelligenza” e sarà articolato da