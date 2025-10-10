www.controradio.it Via Palazzuolo, esito dell'assemblea e prospettive Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:12:21 Share Share Link Embed

FIRENZE. Assemblea molto partecipata ieri sera in via Palazzuolo a Firenze per discutere della situazione di una delle strade più difficili di Firenze, soprattutto dal punto di vista dell’ordine pubblico. Di recente infatti il presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze Bernabò Bocca, ha sottolineato quanto sia oggi a rischio il progetto Recreos di rinascita di via Palazzuolo, che potrebbe – ha detto – “non concretizzarsi se la via non tornerà in sicurezza”. Ma quali sono le richieste dei cittadini, lo chiediamo a Marta Baiardi, del Comitato Palomar Palazzuolo.

MARTA BAIARDI