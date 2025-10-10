www.controradio.it Piazza divise, Giani "4 navi, stesso porto" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:00:47 Share Share Link Embed

Eugenio Giani avrebbe voluto un evento di chiusura unico, con tutti i leader del campo largo. E, invece, tanti eventi quanti sono i partiti che lo sostengono: già alle spalle l’iniziativa con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, il governatore ricandidato per il centrosinistra è stato ieri sera prima al teatro Cartiere Carrara di Firenze con la segretaria del Pd Elly Schlein e Stefano Bonaccini, poi oggi con Matteo Renzi e la sua Casa riformista in piazza Strozzi, infine è atteso anche a Pisa con Più Europa e previsto incontro in corner con Giuseppe Conte a margine di un incontro pubblico del leader del M5S.

Ma su queste piazze ‘divise’ sentiamo il commento dello stesso Giani a margine dell’evento con Schlein

“Noi cerchiamo di arrivare con quattro navi al porto e essere vincenti in quel porto. Ognuno di noi vive una chiusura che io ho voluto chiamare la ‘chiusura diffusa’. Ciascuno è bene che raccolga con convinzione e con identità il proprio elettorato”.