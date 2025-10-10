Giornata mondiale della salute mentale: la Toscana si illumina di verde

La Toscana si illumina di verde in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, grazie al Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale, che ha aderito alle iniziative promosse a livello nazionale. Tutto il territorio regionale sarà coinvolto in numerose attività. Il tema scelto per l’edizione 2025 dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale (WFMH), che dal 1992 promuove questa giornata a livello internazionale, è di stringente attualità: “Salute mentale e accesso ai servizi in situazioni di catastrofi ed emergenze”.
Galileo Guidi, presidente del Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale