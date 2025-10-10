    Speciale quinta edizione di FánHuā Chinese Film Festival

    Speciale quinta edizione di FánHuā Chinese Film Festival
    Manifestazione dedicata alla cinematografia cinese contemporanea, nell’ambito del cartellone della “50 giorni di Cinema a Firenze” ed in programma dal 15 al 19 ottobre con 12 titoli sulla Cina di ieri e di oggi e molti eventi collaterali.

    Interviste a:

    Iacopo di Passio, Presidente Fondazione Sistema Toscana

    Paolo Bertolin, Direttore artistico del FánHuā Chinese Film Festival

    Gianni Zhang, Fondatore del FánHuā Chinese Film Festival, presidente dell’associazione FánHuā e di Zhong Art International

    Luigi Paccosi, Presidente Cesvot Toscana