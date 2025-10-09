    BONGOMAN by JAKA – 10h October – 2025-  MUSICA RIBELLE “SPECIAL ITALIAN REGGAE SELECTION” FRIDAY 9.30 PM/10.30 PM // SUNDAY 4 PM / 5 PM

    0
    BONGOMAN by JAKA – 10h October - 2025-  MUSICA RIBELLE “SPECIAL ITALIAN REGGAE SELECTION” FRIDAY 9.30 PM/10.30 PM // SUNDAY 4 PM / 5 PM
    BONGOMAN by JAKA – 10h October – 2025-  MUSICA RIBELLE “SPECIAL ITALIAN REGGAE SELECTION” – Radio Show on air since 1991 with JAKA at the controls.

    CONTACT: [email protected]

    TRACKLIST

    1

    BENVENUTI IN SICILIA

    JAKA

    2

    MUSICA RIBELLE

    GINKO

    3

    ALLA LUCE DE LU SULE

    JAKA & WORKING VIBES

    4

    QUANDO COMINCIAI

    IL GENERALE

    5

    REGGAE INTERNAZIONALE

    TREBLE

    6

    U SACCU VACANTE

    JAKA & TREBLE

    7

    LIVE AS ONE

    JAKA & MAMA MARJAS

    8

    MUSICA DOMINA

    KILLACAT & GIOMAN

    9

    NEBBIA A BANCHI

    ZULI

    10

    LA FORZA DELLA MUSICA

    DABADUB & JAMAFRICA

    11

    SONA

    JAKA & MACKA B

    12

    NUOVA VOCE

    JUNIOR SPREA

    13

    LA STRADA E’ LA MIA CASA

    TONI MORETTO & IL GENERALE

    14

    PROTECTION

    MICHELANGELO BUONARROTI & DENNIS BOVELL

    15

    IL SUTRA DEL CUORE

    TREBLE

    16

    BABYLON IS FALLING

    RAS TEWELDE & LUTAN FYAH

    17

    WE NUH MOVE BACK

    EASY SKANKERS & LION D

    18

    SACRA CORONA

    BOOMDABASH

    19

    SOUND D’ITALIA

    MIGHTYH CEZ

    20

    SEGNU TE RICONOSCIMENTU

    SUD SOUND SYSTEM

    21

    MELT AWAY ( LIVE )

    JAKA & FIRE BAND

