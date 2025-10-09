BONGOMAN by JAKA – 10h October – 2025- MUSICA RIBELLE “SPECIAL ITALIAN REGGAE SELECTION” – Radio Show on air since 1991 with JAKA at the controls.
VENERDI 21.30/22.30 // DOMENICA 16.00/17.00/
FRIDAY 9.30 PM/10.30 PM // SUNDAY 4 PM / 5 PM
CONTACT: [email protected]
TRACKLIST
1
BENVENUTI IN SICILIA
JAKA
2
MUSICA RIBELLE
GINKO
3
ALLA LUCE DE LU SULE
JAKA & WORKING VIBES
4
QUANDO COMINCIAI
IL GENERALE
5
REGGAE INTERNAZIONALE
TREBLE
6
U SACCU VACANTE
JAKA & TREBLE
7
LIVE AS ONE
JAKA & MAMA MARJAS
8
MUSICA DOMINA
KILLACAT & GIOMAN
9
NEBBIA A BANCHI
ZULI
10
LA FORZA DELLA MUSICA
DABADUB & JAMAFRICA
11
SONA
JAKA & MACKA B
12
NUOVA VOCE
JUNIOR SPREA
13
LA STRADA E’ LA MIA CASA
TONI MORETTO & IL GENERALE
14
PROTECTION
MICHELANGELO BUONARROTI & DENNIS BOVELL
15
IL SUTRA DEL CUORE
TREBLE
16
BABYLON IS FALLING
RAS TEWELDE & LUTAN FYAH
17
WE NUH MOVE BACK
EASY SKANKERS & LION D
18
SACRA CORONA
BOOMDABASH
19
SOUND D’ITALIA
MIGHTYH CEZ
20
SEGNU TE RICONOSCIMENTU
SUD SOUND SYSTEM
21
MELT AWAY ( LIVE )
JAKA & FIRE BAND
CONTACT: [email protected]
INSTAGRAM: JAKAWORLD