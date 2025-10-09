www.controradio.it Regionali, Renzi "Casa Riformista risponde alla venuta di Meloni a Firenze e invita in piazza Strozzi" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:10 Share Share Link Embed

Intervista di Sandra Salvato al presidente di Italia Viva, Matteo Renzi in vista del voto per le regionali in Toscana e della chiusura domani della campagna elettorale.

“Invito tutti a venire in piazza con noi e con Eugenio per la chiusura della Campagna elettorale, venerdì 10 ottobre alle 18, in Piazza Strozzi. Saranno con noi tutti i candidati di Casa Riformista. In piazza, tra la gente, a viso aperto. E ovviamente è una piazza aperta a tutti, anche alle altre forze della coalizione, se vogliono: nelle ultime ore di campagna elettorale mi sembra bello stare in piazza e rispondere alla sfida di Premier e Vicepremier che vengono a Firenze solo per una passerella elettorale. Ma che su questa città non investono per scelte di ideologia politica”.

Iv fa parte del campo largo a sostegno del secondo mandato di Giani con la lista Eugenio Giani presidente – Casa riformista (che comprende Italia Viva, il Partito Socialista Italiano, il Partito Repubblicano, +Europa e alcune realtà civiche)