Via Mariti. Iniziato lo smontaggio delle gru e la messa in sicurezza del cantiere

Firenze. Da una settimana, nel luogo dove il 16 febbraio dello scorso anno persero la vita Luigi Coclite, Mohamed El Ferhane, Taufik Haidar, Mohamed Toukabri e Bouzekri Rahimi, sono iniziate le operazioni di smontaggio da parte dell’azienda proprietaria delle gru. Un primo passo per la messa in sicurezza dell’area. Ma sul cronoprogramma le opposizioni chiedono chiarimenti dopo che la Procura, rispondendo all’appello del comitato Ex panificio militare, ha sottolineato che gli interventi «dovranno essere previamente valutati e autorizzati dai competenti uffici del Comune e della Regione». Raffaele Palumbo questa mattina è in diretta da via Mariti con Nicla Gelli portavoce del Comitato ex Panificio Militare e Daniele Calosi Segretario generale della Fiom Cgil della Toscana