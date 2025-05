www.controradio.it Fine vita: il Governo impugna la legge, la mobilitazione non si ferma Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:08:19 Share Share Link Embed

“La legge resta pienamente in vigore, almeno fino al pronunciamento della Corte Costituzionale”. Così il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo (Pd) riguardo alla legge regionale toscana che disciplina tempi e modalità per l’accesso al suicidio medicalmente assistito, impugnata dal Governo. Mazzeo aggiunge poi che “come molti giuristi e costituzionalisti sono convinto che il suo impianto reggerà, perché è solido, giuridicamente ben costruito, e fondato su una sentenza della stessa Corte. Il vero boomerang sarà per il governo. Anche perché la maggioranza dei cittadini, compresi molti elettori di centrodestra, è favorevole a garantire il diritto a una scelta consapevole sul fine vita. Lo ha detto chiaramente anche il presidente Zaia”.

Il commento di Felicetta Maltese attivista dell’associazione Luca Coscioni