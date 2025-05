www.controradio.it “Fast Heroes 112” contro l’ictus, appello dell’Asl alle scuole Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:07:42 Share Share Link Embed

“Fast Heroes 112” contro l’ictus, appello dell’Asl alle scuole

Cinque ore da dedicare a come riconoscere i sintomi dell’ictus e a come agire tempestivamente. Un piccolo sforzo che può cambiare la vita di molte persone. Cinque ore di tempo da inserire nella progettazione didattica, è quanto chiede la Asl Toscana centro alle scuole per accrescere la consapevolezza di quanto sia importante intervenire presto in presenza di un ictus. “Affinché i bambini che con i nonni trascorrono molto tempo, diventino veicoli di un’informazione che può consentire di fare presto e bene” spiega Angela Konze, direttore della Neuroradiologia della Ausl Toscana centro e radiologa a Santa Maria Nuova, da anni impegnata a raggiungere e a diffondere l’eccellenza nella cura dell’ictus in collaborazione con lo Stroke System aziendale guidato da Gino Volpi, direttore della Neurologia di Pistoia.

