    Via del Leone, la comunità scende in strada e si apre alla città

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    Via del Leone, la comunità scende in strada e si apre alla città
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    Una giornata costruita dal basso da oltre venti realtà associative, formali e informali, la collaborazione col Comune di Firenze e il Quartiere 1, perché essere comunità è ancora possibile. Questo lo spirito e il senso della giornata del 19 settembre di via del leone strada di incontro e di accoglienza. Oggi la presentazione del fitto calendario che animerà una delle vie storiche dell’Oltrarno.

    Durante la giornata si alterneranno laboratori, giochi, arti, musica, letture collettive e sport, dalle 11 alle 22 lungo tutta la strada.

    AUDIO: Tullio D’Amora è il presidente dell’Associazione Progetto Arcobaleno di Firenze

    Il programma

     