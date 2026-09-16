    Alia risponde! 14esima puntata

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    Alia risponde! 14esima puntata
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    Nuovo appuntamento con 𝗔𝗟𝗜𝗔 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗲 – 𝗟𝗮 𝘁𝘂𝗮 𝘃𝗼𝗰𝗲, 𝗶 𝘁𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶. Trasmissione a cura di PLURES ALIA  per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Il terzo mercoledì del mese alle 9:00, uno spazio aperto alla cittadinanza in diretta radio e in video sulla Controradio TV.

    Scrivici a: [email protected]

    In questa puntata:  “Il dizionario dei rifiuti, dagli abiti usati allo zerbino. Cosa e come differenziare”.

    Ospiti della trasmissione Alessio Arrighi, direttore area produzione di Plures Alia e Francesca Calonaci, direzione relazioni esterne e comunicazione.

    Conduce Chiara Brilli.

    Prossima puntata il 14 ottobre 2026