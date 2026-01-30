www.controradio.it Vertenza L'Alba e tavolo di distretto: fumata grigia Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:30 Share Share Link Embed

L’ultimo tavolo sulla vertenza dei lavoratori, L’Alba non ha prodotto passi in avanti significativi. Si attende ora l’intervento della Regione Toscana. Anche questa volta, la soluzione è rimandata. Da oltre sei mesi senza stipendio e con un presidio continuo davanti alla stireria “L’Alba”, giorno e notte, i diciotto operai rimasti senza lavoro attendono ancora una risposta concreta sul loro futuro. A Prato, il tavolo di confronto convocato dalla Provincia per cercare una soluzione occupazionale non ha prodotto, per ora, un accordo definitivo.

