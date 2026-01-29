www.controradio.it Scuola: "la proposta della ministra Santanché di spacchettare le vacenze estive? Interessante e spericolata..." Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:57 Share Share Link Embed

“Spostare le chiusure scolastiche, da solo, serve a poco. Senza un rafforzamento dei servizi accessori e sostitutivi (gli attuali centri estivi, accessibili, diffusi e di qualità, servizi di pre e post scuola) il problema non si risolve” dice ALESSANDA MINELLO, Ricercatrice in demografia all’università di Padova. Che aggiunge “A questo si aggiungono questioni sollevate legittimamente da chi lavora nelle scuole: l’adeguamento delle strutture (a partire dalla climatizzazione) e salari che tengano il passo con quelli degli altri paesi europei, visto che a criteri europei si vuole mirare” l’abbiamo intervistata.