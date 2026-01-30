www.controradio.it Tram 4.2 Piagge-Campi Bisenzio di nuovo a rischio? Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:02 Share Share Link Embed

Torniamo a parlare della linea tramviaria 4.2, che dovrebbe collegare le Piagge a Campi Bisenzio. Dopo la recente approvazione in Commissione 3 di una variante legata al nuovo deposito, il dirigente della Direzione Urbanistica del Comune di Firenze, Filippo Martinelli ha rilasciato delle dichiarazioni che preoccupano rispetto all’ipotesi sempre più remota di ottenere il finanziamento da 217 milioni di euro, previsto dal Pnrr. “Per ottenere quel denaro i lavori si sarebbero dovuti concludere entro giugno 2026 – ha spiegato Martinelli durante la seduta come riporta La Nazione – Ci sarebbe bisogno di una proroga, che però è sempre stata negata”. E ora lo scontro torna politico con il centrodestra che parla di “Occasione per rimettere mano al tracciato”. Per Giani “Assurdità. Chiedano piuttosto al Governo di lavorare per la proroga”. L’iter dovrebbe prevedere una realizzazione per lotti funzionali: partendo con il primo tratto Piagge – Palagetta, per poi proseguire con il lotto conclusivo che porterà il capolinea nel centro di Campi Bisenzio, in piazza Aldo Moro per evitare ulteriori allungamenti dei tempi e in considerazione delle maggiori criticità emerse, che saranno affrontate in fase di progettazione esecutiva. Un ritorno dunque all’origine, prima della variante sostenuta dall’amministrazione.