Nuova puntata di stagione della trasmissione mensile di Controradio in onda ogni ultimo venerdì del mese per dare spazio e voce ad una diversa narrazione della violenza e degli strumenti per contrastarla
tema di questa puntata – Violenza e indipendenza economica. Come il lavoro renda meno vulnerabili e invisibili
Ne parliamo in studio con Anna Maria Romano, segreteria Cgil Toscana e presidente di Uni Global Finace
conducono: Chiara Brilli, Giorgio Bernardini
con la collaborazione alla trasmissione in ambito giuridico e linguistico di – Marina Capponi, Avvocata Foro di Firenze e scrittrice e Alessia Dulbecco pedagogista e scrittrice.
Tutte le puntate sono riascoltabili su www.controradio.it/un-25-no
vembre-al-mese
