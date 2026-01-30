www.controradio.it "Un 25 novembre al mese" - 30 gennaio 2026 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:23:22 Share Share Link Embed

Nuova puntata di stagione della trasmissione mensile di Controradio in onda ogni ultimo venerdì del mese per dare spazio e voce ad una diversa narrazione della violenza e degli strumenti per contrastarla

tema di questa puntata – Violenza e indipendenza economica. Come il lavoro renda meno vulnerabili e invisibili

Ne parliamo in studio con Anna Maria Romano, segreteria Cgil Toscana e presidente di Uni Global Finace