    "Un 25 novembre al mese"  - 30 gennaio 2026
    Nuova puntata di stagione della trasmissione mensile di Controradio in onda ogni ultimo venerdì del mese per dare spazio e voce ad una diversa narrazione della violenza e degli strumenti per contrastarla
    tema di questa puntata – Violenza e indipendenza economica. Come il lavoro renda meno vulnerabili e invisibili
    Ne parliamo in studio con     Anna Maria Romano, segreteria Cgil Toscana e presidente di Uni Global Finace
    conducono: Chiara Brilli, Giorgio Bernardini
    con la collaborazione alla trasmissione  in ambito giuridico e linguistico di – Marina Capponi, Avvocata Foro di Firenze e scrittrice e Alessia Dulbecco pedagogista e scrittrice.
    Tutte le puntate sono riascoltabili su www.controradio.it/un-25-novembre-al-mese