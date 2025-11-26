/
Verso la Giornata mondiale della Nakba
ospite in studio UMI CARROY
in collegamento:
LAURA MARCHESELLI 3317878254
LAURA SCALIA 3484780163
FIRENZE. Una rosa di associazioni, enti, e realtà da sempre impegnate per la Palestina hanno costituito a Firenze dallo scorso mese di febbraio il “Comitato Nakba”, che ha come intento la richiesta, agli organi ufficiali deputati, di istituire una Giornata Mondiale della Memoria della Nakba. In occasione della Giornata mondiale della Palestina il comitato promuove due iniziative. La prima, il 29 novembre, coinvolge una giovane artista palestinese che terrà un workshop per insegnare un canto palestinese che cosituirà poi la colonna sonora della campagna. Il giorno seguente ci sarà una tavola rotonda presso il circolo Arci di Porta a Prato con personalità della cultura, dell’attivismo, ma anche giuristi, e avvocati, per discutere insieme i passaggi necessari e costruire un percorso condiviso con la città e la comunità cooperante. Con Umi Carroy musicista ed attivista, Laura Marcheselli Assopace Palestina e Laura Scalia Non Una di Meno /Comitato Nakba.