Dillo a Controradio – puntata 26 novembre 2025

Settima puntata della nuova stagione. Tutte riascoltabili su https://www. controradio.it/dillo-a- controradio/



– Firenze ferma i monopattini in sharing, lo stop da aprile

Firenze ferma i monopattini in sharing: dal primo aprile del 2026, dopo due proroghe consecutive, il Comune ha stabilito, con una delibera della Giunta a firma dell’assessore alla mobilità Andrea Giorgio, che non ci sarà più un servizio strutturato. Una decisione che poggia su due basi: il cambiamento della normativa a livello nazionale e le criticità nella gestione dello sharing. Il servizio – che era attivo in via sperimentale – cesserà il 31 marzo 2026, salvo ricorsi che probabilmente arriveranno. Contestualmente però, il Comune potenzierà il servizio di bike sharing.

