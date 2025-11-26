/
Dillo a Controradio – puntata 26 novembre 2025
Settima puntata della nuova stagione.
controradio.it/dillo-a- controradio/
– Firenze ferma i monopattini in sharing, lo stop da aprile
Firenze ferma i monopattini in sharing: dal primo aprile del 2026, dopo due proroghe consecutive, il Comune ha stabilito, con una delibera della Giunta a firma dell’assessore alla mobilità Andrea Giorgio, che non ci sarà più un servizio strutturato. Una decisione che poggia su due basi: il cambiamento della normativa a livello nazionale e le criticità nella gestione dello sharing. Il servizio – che era attivo in via sperimentale – cesserà il 31 marzo 2026, salvo ricorsi che probabilmente arriveranno. Contestualmente però, il Comune potenzierà il servizio di bike sharing.
Andrea Giorgio
Genitori in protesta a Baruffi (Impruneta): “Ridate ai nostri figli lo spazio che gli spetta”
Domenica 23 novembre si è tenuta una manifestazione cittadina pacifica davanti all’Associazione Guafa, Baruffi (Impruneta) per chiedere la riapertura immediata dello spazio pubblico che ospita il campo da basket e la riqualificazione dell’intera area verde comunale, oggi chiusa e in stato di evidente abbandono.
Lapo Masini, uno dei genitori mobilitati