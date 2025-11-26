www.controradio.it BRT, a Pisa sciopero e picchetto. Lo speciale Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:07:01 Share Share Link Embed

A Pisa è in corso da giorni un picchetto permanente dei lavoratori davanti al magazzino della BRT (e dell’azienda in appalto AFS) situato in via Pietrasantina, nella zona di Madonna dell’Acqua. Lo sciopero è iniziato a metà novembre ed è a oltranza. I lavoratori, supportati da sindacati di base, protestano per il mancato rispetto degli accordi, il rinnovo dei contratti e condizioni lavorative dignitose.

Il magazzino è presidiato dai lavoratori e il blocco delle attività continua, con decine di camion fermi. Nei giorni scorsi ci sono state tensioni con l’intervento della polizia e dei reparti mobili nel tentativo di rimuovere i picchetti, ma il presidio è proseguito.

