In occasione dell’incontro dedicato alla nuova leggere il fair trade in Toscana, Il Villaggio dei Popoli presenta l’incontro “Testimonianze dalla Palestina e dibattito”. Incontro con Ghadir Ghazawna e Amal Barghouthi, rappresentanti di AOWA – Association of Women in Action for Training and Rehabilitation (Palestina), storico produttore di saponi della filiera di Altromercato. Ore 19:00 Dibattito: a cosa serve una legge sul Fair Trade? Ore 20:30 Rinfresco Incontro realizzato con il contributo della Regione Toscana, in collaborazione con Equo Garantito – Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale e cooperativa Ponte Solidale – Perugia, nell’ambito del progetto “La campagna di Hana”, sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.