In Toscana si tagliano spese per beni essenziali. L’indagine di Ires e Cgil Toscana

In Toscana cresce la polarizzazione all’interno del lavoro dipendente, con la discriminante di chi ha o meno redditi integrativi derivanti da affitti e rendita immobiliare. Il 55% del campione ha ridotto o tagliato spese per bisogni essenziali. Sono alcuni dei dati che emergono dallo studio “Noi e il denaro nel tempo” realizzato da Ires Toscana sulla base di dati fiscali di Caaf Cgil e 100 interviste tra giugno e agosto 2025 negli sportelli Caaf dell’area fiorentina e pratese.