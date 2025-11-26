    In Toscana si tagliano spese per beni essenziali. L’indagine di Ires e Cgil Toscana

    In Toscana si tagliano spese per beni essenziali. L'indagine di Ires e Cgil Toscana
    In Toscana cresce la polarizzazione all’interno del lavoro dipendente, con la discriminante di chi ha o meno redditi integrativi derivanti da affitti e rendita immobiliare. Il 55% del campione ha ridotto o tagliato spese per bisogni essenziali. Sono alcuni dei dati che emergono dallo studio “Noi e il denaro nel tempo” realizzato da Ires Toscana sulla base di dati fiscali di Caaf Cgil  e 100 interviste tra giugno e agosto 2025  negli sportelli Caaf dell’area fiorentina e pratese.

    L’indagine è stata curata da  Andrea Cagioni Ires Toscana con il coordinamento di  Maurizio Brotini (Alessandra Coli e Veronica Dorgali)