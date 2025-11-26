www.controradio.it Firenze, freddo: al via il servizio 'Accoglienza invernale'. Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:58 Share Share Link Embed

Prenderà il via dalla lunedì 1° dicembre il servizio di accoglienza invernale del Comune di Firenze. Le strutture sono tre: la struttura dell’Orologio in viale Corsica, l’Ostello del Carmine, e e la struttura Accoglienza Donne di via dei Vanni messa a disposizione dalla Fondazione Solidarietà Caritas ETS. In totale i posti a disposizione sono 140, estendibili a 160 in caso di emergenza o picchi di freddo, che vanno ad aggiungersi ai circa 800 già in dotazione. Si va avanti fino al 31 marzo, salvo meteo avverso.

Domenico Guarino ha intervistato Nicola Paulesu, assessore al welfare del comune di Firenze e Marco Seracini presidente della fondazione solidarietà Caritas