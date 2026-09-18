www.controradio.it Verso Bright-Night con Unifi Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:05:56 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="jWV4G1FtWu"><a href="https://www.controradio.it/podcast/verso-bright-night-con-unifi/">Verso Bright-Night con Unifi</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/verso-bright-night-con-unifi/embed/#?secret=jWV4G1FtWu" width="500" height="350" title="“Verso Bright-Night con Unifi” — www.controradio.it" data-secret="jWV4G1FtWu" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Oltre 300 ricercatori e ricercatrici coinvolti, 57 attività in piazza, 13 attività nei musei, 11 talk, 11 passeggiate tematiche. Sono solo alcuni numeri dell’edizione 2026 a Firenze di Bright-Night, la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, che dal 22 al 27 settembre porterà la ricerca fuori dai laboratori, creando occasioni di incontro e dialogo tra scienza e società, con una particolare attenzione all’inclusione. La manifestazione, ideata dalla Commissione Europea per diffondere la cultura scientifica e mostrare l’impatto sociale della ricerca, coinvolge in Toscana gli atenei, le scuole di alta formazione e gli enti di ricerca di tutta la regione, nell’ambito del progetto regionale Giovanisì. L’edizione di quest’anno sarà dedicata al tema del “prendersi cura”, inteso come responsabilità verso le persone, le comunità, le relazioni e l’ambiente