    “Tenere viva l’umanità”. Intervista a Donne insieme per la pace

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    "Tenere viva l'umanità". Intervista a Donne insieme per la pace
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    Sabato 19 settembre a Firenze presso il Giardino dei Ciliegi. La politica delle donne che ripudia guerra e violenza.
    Marisa Nicchi