Speciale legge elettorale

La legge elettorale è passata in Senato ed è attesa per il voto alla Camera per la fine di questo mese. Per la maggioranza è lo Stabilicum che dà governabilità. Per l’opposizione è il Melonellum che aggira la Costituzione e introduce il premierato per legge ordinaria. Ma cosa prevede il testo della legge elettorale licenziato dal Senato che attende ora il passaggio definitivo alla Camera? Ne parliamo questa mattina – anche in video con la ControradioTv – con il prof. Roberto D’Alimonte, politologo ed esperto di sistemi elettorali e la parlamentare del Pd on. Simona Bonafè.