Usb annuncia uno sciopero del trasporto aereo a Pisa e Firenze

Il sindacato di base Usb ha annunciato uno sciopero del trasporto aereo negli aeroporti di Firenze e Pisa per il 13 settembre prossimo. Uno sciopero per denunciare le cattive condizioni di lavoro e salariali dei lavoratori, gli investimenti in infrastrutture e mezzi giudicati inadeguati, le esternalizzazioni dei servizi di handling che – dicono – hanno avuto l’effetto di rendere i piazzali di Firenze e Pisa caotici e insicuri. Uno sciopero contro il gestore Toscana Aeroporti e contro le aziende che forniscono i servizi di assistenza a terra GH Toscana e Consulta, che – sostiene Usb – al pari di tutti gli handlers, fanno leva sulla compressione del costo del lavoro per competere in un mercato sempre più concorrenziale. Lorenzo Robin Frosini, RLS presso GH Toscana e membro del Coordinamento regionale USB trasporto aereo-Toscana.