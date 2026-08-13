    Firenze, Ponte da Verrazzano: il Comune rassicura sulla tenuta. Da settembre i lavori di consolidamento

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    Ponte da Verrazzano
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    Firenze, Ponte da Verrazzano: il Comune rassicura sulla tenuta. Da settembre i lavori di consolidamento
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    Il ponte da Verrazzano, quello su cui dovrà transitare la nuova linea del tram verso Bagno a Ripoli, presenta solo “criticità limitate” che potranno essere superate con 7 mesi di lavori. Sono i risultati degli esiti della verifica di affidabilità di livello 4 (il grado più elevato e rigoroso per valutare la sicurezza strutturale, sismica e statica dei ponti e viadotti), presentati oggi ieri sindaca Sara Funaro e dall’assessore con delega alla tramvia Andrea Giorgio.

    Il servizio di Domenico Guarino

     