www.controradio.it Gigli aperti a Ferragosto, la Cgil proclama lo sciopero Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:08:32 Share Share Link Embed

CAMPI BISENZIO. Anche quest’anno I Gigli di Campi Bisenzio sono aperti a Ferragosto e i lavoratori del commercio chiamati allo sciopero. Nel più grande centro commerciale dell’area fiorentina e pratese, sabato 15 agosto — come annunciato nei giorni scorsi — sarà una giornata di shopping come le altre. Una scelta che la Filcams Cgil contesta e alla quale risponde, proclamando lo sciopero nei negozi e negli esercizi commerciali di tutta la regione. Maurizio Magi è il Segretario generale della Filcams Cgil di Firenze