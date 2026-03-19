Urbanistica, la versione di Nardella

L’ex Sindaco di Firenze ed eurodeputato del Pd Dario Nardella dice la sua sulle questioni urbanistiche che in città stanno facendo tanto discutere, dal Cubo nero in poi. E difende il suo operato e il ruolo degli investitori internazionali.
Prima di tutto l’ex Sindaco di Firenze Dario Nardella, dopo due anni di silenzio (o quasi) sulle questioni cittadine si toglie qualche sassolino dalla scarpe. E a proposito dell’ampio dibattito sulle questioni urbanistiche cittadine parla di “poche persone che alimentano una polemica autoreferenziale e ingenerosa”. Parla – sulla Repubblica Firenze – di disprezzo ideologico per gli investitori. E poi va a testa bassa sul così detto comitato dei nobili e dice che il problema di questa città è sempre stata la difesa della rendita. Anzi attacca proprio “chi ha fatto della rendita passiva un’attività”. Il contrario, dice, di chi ha portato ricchezza e investimenti. Si, ma per chi? Su questo Nardella rivendica con forza il suo operato, che oggettivamente andò a scontarsi con una città che più che di Cubi neri era fatta di buchi neri. E allora, sostiene Nardella, grazie agli investitori internazionali richiamati in città da un suo appello, “abbiamo riaperto i teatri del centro, dal Niccolini, all’Oriuolo, al Nazionale. E poi Sant’Orsola, San Firenze e piazza Buontalenti. Parla Nardella di riqualificazione delle periferie e di ex Meccanotessile. Poi mescola le Murate, fatte da altri, e i Lupi di Toscana, ancora da fare. Per dire che il problema degli studenti fuori sede non è un problema del sindaco ma del ministero e che preferisce gli student hotel agli affitti a nero. E rivendica il fatto che durante i suoi due mandati il rilancio economico era la priorità, il blocco dei nuovi Air B&b e la regia pubblica sulla trasformazione. E’ la versione di Nardella, e a chi invoca discontinuità, parla di “dibattito pretestuoso”, di “epoche diverse” e “nuove priorità”.