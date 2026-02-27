Cubo nero: Giani e Nardella smorzano le polemiche

‘Siamo uniti, facciamo gioco di squadra’ ha detto il Governatore della Regione Giani, dopo che nei giorni scorsi aveva pèartrlato della ristrutturazione dell’ex Comunale come di un ‘figlio di padre incerto. L’ex sindaco di Firenze, Nardella gli fa eco: “con Giani non abbiamo da chiarire, c’è collaborazione”

“Le polemiche non esistono”, perché “nella sostanza delle cose noi siamo davvero uniti nel rendere sempre migliore, per quello che mi riguarda, la Toscana e la sua capitale che è Firenze”. Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, rispondendo a una domanda sui rapporti con il Comune di Firenze dopo le sue critiche al cosiddetto ‘cubo nero’ dell’ex Teatro Comunale.

Giani ha parlato a margine del varo del nuovo ponte sull’Arno tra i quartieri di Bellariva e Gavinana a Firenze, una delle opere previste nell’ambito della realizzazione della nuova linea della tramvia per Bagno a Ripoli, linea a cui la Regione ha contribuito con un finanziamento da 80 milioni. “E’ un gioco di squadra – ha detto – fra Comune, Regione, istituzioni che qui collaborano, che hanno trovato anche delle imprese che stanno facendo bene il loro lavoro”.

Sul ‘cubo nero’, l’edificio nato al posto dell’ex Teatro Comunale, al centro di polemiche e anche di un’inchiesta della procura, “non abbiamo mai avuto niente di cui chiarirci col presidente Giani. Con lui abbiamo sempre avuto rapporti di collaborazione, anche quando io ero sindaco e lui presidente: abbiamo ragionato sempre di urbanistica e sull’urbanistica a Firenze il giudizio l’hanno dato gli elettori in tre diverse elezioni. Ovvero le due elezioni nelle quali ho vinto al primo turno e anche la terza nella quale ha vinto Sara Funaro”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato Pd Dario Nardella, in occasione della ‘Manifattura delle idee – Un futuro per l’Italia e l’Europa’, in corso a Firenze.

Nei giorni scorsi il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani aveva definito il ‘cubo nero’ una rigenerazione urbana “non felice”.