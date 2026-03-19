La Toscana in Radio del 19 marzo 2026 – Puntata 14

I bandi “Just in Time” della Regione Toscana rappresentano una grande opportunità per i giovani e per chi desidera formarsi e inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro. Pensati per rispondere in modo concreto alle esigenze delle imprese, questi strumenti finanziano percorsi formativi mirati e favoriscono l’incontro tra competenze e opportunità professionali. L’iniziativa rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Ne parliamo con Alberto Lenzi, assessore al lavoro della Regione Toscana.