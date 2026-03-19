I bandi “Just in Time” della Regione Toscana rappresentano una grande opportunità per i giovani e per chi desidera formarsi e inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro. Pensati per rispondere in modo concreto alle esigenze delle imprese, questi strumenti finanziano percorsi formativi mirati e favoriscono l’incontro tra competenze e opportunità professionali. L’iniziativa rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.
Ne parliamo con Alberto Lenzi, assessore al lavoro della Regione Toscana.
La Toscana in Radio del 19 marzo 2026 – Puntata 14
I bandi “Just in Time” della Regione Toscana rappresentano una grande opportunità per i giovani e per chi desidera formarsi e inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro. Pensati per rispondere in modo concreto alle esigenze delle imprese, questi strumenti finanziano percorsi formativi mirati e favoriscono l’incontro tra competenze e opportunità professionali. L’iniziativa rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.