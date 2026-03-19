www.controradio.it “Svegliatevi bambin3!” Due anni della Casa delle Donne: Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:14:51 Share Share Link Embed

“Svegliatevi bambin3!” è la due giorni dedicata al valore delle parole condivise, scritte e parlate, cuore del secondo anniversario della Casa delle Donne a Firenze. La Casa è stata il primo progetto cittadino di comunità partecipata e condivisa che mette insieme terzo settore, singole persone e amministrazione per restituire sì uno spazio alla città, come quello in via delle Vecchie Carceri, ma anche un progetto di sorellanza democratica, confronto e discussione. Lo scorso anno la Casa ha ospitato ben dieci altre case delle Donne di tutta Italia e quest’anno ospiterà due appuntamenti imperdibili. Venerdì 20 e sabato 21 marzo si festeggia mettendo la parola al centro, con le storie delle donne come protagoniste. “Libramente” coinvolge undici case editrici indipendenti e propone una ricca sezione di laboratori e incontri aperti alla città. Eventi gratuiti, prenotazione consigliata o accesso fino a esaurimento posti (le laboratorie prevedono un massimo di 15-20 partecipanti)

Prenotazioni al link: https://linktr.ee/ unichemaplurali

In studio Isabella Mancini delegata della Casa delle Donne