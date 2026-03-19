www.controradio.it Speciale Referendum. Ultime battute per la campagna referendaria del prossimo fine settimana. Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:23:23 Share Share Link Embed

Si vota domenica 22 dalle 07:00 alle 23:00 e lunedì 23 marzo 2026 dalle 07:00 alle 15:00. Il quesito referendario riguarda la riforma della magistratura, si tratta di un referendum costituzionale senza quorum. Quest’oggi ne parliamo con il prof. Carlo Sorrentino, esperto di comunicazione politica e docente Unifi, Federica Alba Di Raimondo, autrice con Duccio Facchini del libro “La giustizia dei ricchi. Perché la riforma distrugge l’uguaglianza tra i cittadini” per il No e con un intervento del giurista Sabino Cassese per il Sì.