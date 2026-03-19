    Ast e Cdr Rai Toscana: mobilitazione in difesa della sede e in vista degli scioperi per il contratto

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    Ast e Cdr Rai Toscana: mobilitazione in difesa della sede e in vista degli scioperi per il contratto
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    Associazione Stampa Toscana, Comitato di redazione e Assemblea dei redattori della Tgr Rai della Toscana organizzano per il 19 marzo, alle ore 15,00, un presidio davanti alla storica sede Rai della Toscana, in piazza Ettore Bernabei, a Firenze, in difesa della sede stessa che l’Azienda ha deciso di mettere in vendita.

    Il presidio, al quale sono invitati amministratori, forze politiche e le organizzazioni sindacali, società civile e naturalmente tutti i colleghi giornalisti, servirà anche per sensibilizzare l’opinione pubblica in vista degli scioperi proclamato dalla Federazione Nazionale della Stampa, il 27 marzo e il 16 aprile 2026, per il rinnovo del contratto di lavoro bloccato addirittura da 10 anni.

    Sandro Bennucci presidente dell’Associazione Stampa Toscana