In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, le Amministrazioni comunali di Pelago, Pontassieve e Rufina, in collaborazione con una vasta rete di associazioni e realtà del territorio, promuovono per sabato 28 novembre, con partenza alle ore 14.30 da San Francesco (Pelago) e arrivo a Pontassieve, il corteo “Uomini e donne in cammino contro la violenza: la responsabilità di esserci”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di ribadire che la violenza sistemica di genere è un problema culturale e sociale che riguarda l’intera collettività, chiamando in causa in prima persona anche la componente maschile della società.
Sindaco Pelago Nicola Povoleri
Daniela per Impariamo a dire noi Rufina
Andrea Bagni, Comitato Civico Impariamo a dire Noi