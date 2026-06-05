www.controradio.it Universo: osservato Buco Nero nato 15 mld di anni fa, prima delle stelle Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:05:36 Share Share Link Embed

Utilizzando il Telescopio spaziale James Webb, un team a guida internazionale ha ottenuto la prima misura diretta della massa di un buco nero risalente a 13 miliardi di anni fa. I dati rivelano un oggetto colossale che costituisce i due terzi della massa dell’intero sistema, suggerendo che, nell’universo primordiale, i buchi neri siano nati già grandi, precedendo la formazione delle stelle e delle loro galassie ospiti

NE ABBIAMO PARLATO CON Il dottor Giovanni Cresci Dirigente di Ricerca all’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) presso l’osservatorio di Arcetri