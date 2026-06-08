Buttiamola in politica. Nuovo appuntamento con Tommaso Ciuffoletti 8 Giugno 2026 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram www.controradio.it Buttiamola in politica. Nuovo appuntamento con Tommaso Ciuffoletti Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:13:01 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed FIRENZE. Il punto della settimana politica con il commento alle questioni nazionali ed internazionali. Mentre in Toscana si vota ad Arezzo ed a Viareggio per i ballottaggi delle amministrative.