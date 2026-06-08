www.controradio.it La fine della legge sul fine vita. Nonostante la Toscana Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:20:20 Share Share Link Embed

TOSCANA. la maggioranza di Governo preferisce evitare la questione del Fine vita per non creare frizioni

interne e spaccature, ignorando così le richieste dei cittadini, delle associazioni e della stessa Corte

Costituzionale. Anche l’esperienza positiva della Toscana, che ha smentito lo spauracchio del “turismo della

morte”, viene del tutto ignorata dalla politica nazionale. Di recente, infatti, l’Aula del Senato ha approvato il

rinvio in commissione del disegno di legge presentato dalle opposizioni; una mossa che, a circa un anno

dalla fine della legislatura, ne decreta di fatto l’arenarsi definitivo. Sono ormai passati sette anni dalla

sentenza della Consulta che ha depenalizzato il suicidio assistito, ma l’assenza di una legge del legislatore

che regoli tempi e modalità costringe i malati a subire indicibili sofferenze e trafile burocratiche. Per evitare il

voto segreto in aula, la maggioranza si avvale anche degli alibi forniti dai presidenti del CNR e dell’Istituto

Superiore di Sanità; in particolare, il presidente del CNR nega l’esistenza di dispositivi autorizzati per

l’autosomministrazione del farmaco letale, smentendo clamorosamente un macchinario che il suo stesso

ente ha dovuto fabbricare su ordine del Tribunale di Firenze. Filomena Gallo, coordinatrice del collegio di

difesa di “Libera” e Segretaria Nazionale dell’Associazione Luca Coscioni. L’on. Alfredo Bazoli è Senatore

del Partito democratico e primo firmatario del disegno di legge per introdurre in Italia una legge nazionale sul

fine vita.